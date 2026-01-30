Россия переориентируется на удары по логистике и узловым станциям, - Зеленский

Президент отметил, что Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам.

Сейчас происходит переориентация России на удары по логистике и узловым станциям Украины. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, который отметил, что во всех областях "с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики".

"Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб. Также сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям", - подчеркнул глава государства.

В частности, утром в Днепропетровской области был поражен один из вагонов "Укрзализныци", специальный вагон-электростанция.

"Весь день продолжались и привычные атаки дронами, авиабомбами. В Харьковской области был удар баллистикой по складам американской компании "Филип Моррис". Был значительный пожар. Были удары по Никополю, по Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что американская сторона говорила об удержании от ударов по энергетике в течение недели, и "в ночь на сегодня отсчет начался".

"Зависит от партнеров, конечно, - от Соединенных Штатов, - как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам", - сказал президент.

Доклад военной разведки

Зеленский также сообщил, что сегодня на докладе был руководитель военной разведки Олег Иващенко. "Прежде всего - об актуальных российских военных планах и подготовке. Они там, в России, не готовятся к переходу к мирному времени. Готовятся продолжать штурмы на имеющемся уровне - именно так, как это сейчас происходит", - подчеркнул он.

Эта информация, добавил глава государства, будет передана партнерам Украины. По его словам, единственное, что может изменить это, - экономическое давление на Россию.

"Экономика и соответствующие потери от войны - это то, что в России будут учитывать. Деньги у России должны заканчиваться, чтобы война начала заканчиваться", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, добавил он, Украина и в дальнейшем будет передавать партнерам "факты сотрудничества китайских субъектов с Россией - пути обхода Россией санкций мира за эту войну".

Мирные усилия

"Сегодня было много докладов Рустема Умерова - он постоянно на связи с американской стороной. Украина готова к встречам, ко всем форматам действенной работы. Встречи должны быть полноценными, именно так, как наши команды договаривались и работают", - сказал глава государства.

Он отметил, что все, что наработано, должно быть реально выполнено ради достойного и устойчивого мира. "И в России должны признать, что мир нужен", - добавил Зеленский.

РФ согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Как сообщал УНИАН, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не бить по Киеву и другим украинским городам в течение недели.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия в связи с просьбой Трампа согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля.

