Зарывались глубже, чтобы не достали обстрелы: два бойца 30-й бригады год держали позиции

Разведчики 425-го полка "Скала" помогли бойцам вырваться.

Двое военных из 30-й отдельной механизированной бригады удерживали оборону 365 дней на Краматорском направлении, при этом не допустив ни отступления, ни потери позиций. Об этом сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала", военные которого эвакуировали бойцов.

Один из них рассказал, что вместе с побратимами охранял позиции и трассу, чтобы российские войска не смогли идти на Славянск.

"В основном мы были под землей. Зарывались как можно глубже, чтобы нас не достала тяжелая артиллерия. Нас тогда штурмовали, когда нашу позицию разобрали. Соседнее подразделение нас забрало к себе, показало дорогу", – рассказал другой боец.

Они выразили слова благодарности 425-му полку за возможность выйти с позиций.

"К нам пришли двое ребят, у них была своя задача, они проводили зачистку. Они не ждали погоды или чего-то еще. Большое спасибо им. Я думал, что это вообще невозможно", – сказал военный.

По словам разведчиков полка "Скала", им пришлось пройти в тыл врага, выйти к бойцам и вырвать их из ловушки. В целом выход длился три суток и завершился успешно.

Военные месяцами держат фронт

Ранее УНИАН писал о том, как двое пехотинцев 93-й бригады пробыли "на нуле" целых 130 дней. Они удерживали позиции в районе города Константиновка в Донецкой области. Как рассказал один из них, Дмитрий, он ни о чем не пожалел ни одного дня о том, что попал именно сюда. Вместе с Денисом они несколько раз вступали в огневой контакт с врагом, ликвидировали семерых противников.

Также мы сообщали, что два бойца 33-й бригады наконец добрались до стабпункта после того, как провели более четырех месяцев на передовой. В подразделении говорят, что на счету каждого из них – не менее 20 оккупантов.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский наградил двух бойцов, которые непрерывно находились на позиции 165 суток. Солдат Александр Аликсеенко и младший сержант Александр Тишаев получили от главы государства награду "Крест боевых заслуг". В мае-октябре 2025 года они оба находились на одной из наблюдательных позиций в Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: