Вэнс планирует визит в Венгрию на фоне предвыборной кампании Орбана, – Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию в ближайшие дни, чтобы продемонстрировать поддержку премьер-министру Виктору Орбану накануне напряжённых парламентских выборов, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой поездки.

Согласно информации, визит Вэнса может состояться незадолго до выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля, и будет сигналом политической поддержки Орбана со стороны Вашингтона.

Как сообщают источники, Виктор Орбан, руководящий страной уже более 15 лет, сейчас сталкивается с одним из самых сложных электоральных испытаний за всё время своего правления. Согласно опросам, его партия "Фидес" уступает на 14% в рейтингах оппозиционной партии "Тиса", возглавляемой политиком Петером Мадьяром.

Видео дня

Запланированная вице-президентом США поездка станет продолжением активных контактов между администрацией Трампа и венгерским руководством. Особенно на фоне февральского визита в Будапешт госсекретаря США Марко Рубио, который отмечал важность лидерства Орбана для американских интересов.

При этом, как сообщает издание, сроки визита Вэнса остаются неопределёнными и могут измениться из-за напряжённой международной ситуации, в частности конфликта на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном.

Выборы в Венгрии

Напомним, 12 апреля 2026 года в Венгрии состоятся выборы, которые многие считают самым серьезным испытанием для Виктора Орбана с момента его прихода к власти в 2010 году.

Согласно его заявлениям, предстоящая парламентская гонка станет выбором между миром и войной. Орбан сделал это заявление на митинге в центре Будапешта, обвинив при этом президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее сообщалось, что третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В нем политик призвал венгерского премьера "остановиться" и "вернуться к свету", также напомнив, что во времена своего президентства Орбан "понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета". В ответ премьер Венгрии посоветовал ему убедить Зеленского "не шантажировать мою страну и не угрожать ее лидерам".

