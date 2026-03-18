Израиль и США нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению в мире: цены отреагировали

Южный Парс является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Иран разрабатывает совместно с Катаром.

США совместно с Израилем атаковали крупнейшее газовое месторождение Ирана - Южный Парс, а также другие объекты инфраструктуры в районе Асалуйе. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По сообщениям СМИ, авиаудар поразил газохранилища на месторождении Южный Парс, что привело к остановке работы двух нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью около 100 миллионов кубометров в сутки.

По данным иранского агентства Fars, после удара в районе Асалуйе раздались мощные взрывы. Работников эвакуировали в безопасные места, а пожарные и спасатели занялись ликвидацией пожаров.

Иран пообещал ответить на атаку.

Как пишет Bloomberg, цены на нефть и природный газ в Европе резко выросли после того, как Тегеран опубликовал перечень энергетических объектов в регионе, которые он пообещал атаковать в ответ на удар США и Израиля по своей добывающей отрасли.

Нефть Brent подорожала на 6,1% до $109,75 за баррель, а европейский эталонный показатель цен на газ вырос на 9,1%.

Южный Парс - крупнейшее газовое месторождение в мире, которое совместно разрабатывают Иран и Катар. Оно играет решающую роль в обеспечении Ирана газом и имеет весомое значение для мирового газового рынка.

По данным из открытых источников, месторождение Южный Парс (вместе с катарской частью) содержит до 20% всех мировых запасов природного газа. Сообщалось, что в прошлом году добыча на Южном Парсе достигла рекордных 730 млн кубометров в сутки.

Ранее УНИАН писал, что цены на природный газ в Европе резко выросли из-за того, что война на Ближнем Востоке продолжает беспокоить энергетические рынки и нарушает морские поставки.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз европейских цен на газ во втором квартале с 45 до 63 евро за мегаватт-час, ожидая длительных перебоев в экспорте из Катара.

Согласно прогнозу, поставки СПГ из Катара останутся приостановленными до конца марта, а в апреле начнется их постепенное возобновление.

Война в Иране привела также к стремительному росту цен на нефть. Аналитики прогнозируют, что стоимость "черного золота" может подскочить до 120 долларов за баррель.

