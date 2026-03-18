В разведке США раскрыли планы Кремля по войне в Украине

Там отметили расширение сотрудничества между РФ и Северной Кореей.

Россия будет пытаться продолжать вести изнурительную войну в Украине до завершения мирных переговоров. Об этом во время слушаний в Комитете Сената рассказала директор национальной разведки США Тулси Габбард.

"По данным ICSS, в течение прошлого года Россия сохраняла преимущество в войне против Украины. Переговоры под эгидой США между Москвой и Киевом продолжаются. До заключения такого соглашения Москва, вероятно, будет продолжать вести медленную изнурительную войну, пока не сочтет, что ее цели достигнуты", - заявила она.

По словам Габбард, Россия также укрепляет партнерство с Северной Кореей. В частности, по информации американской разведки, Пхеньян усилил свои военные возможности, участвуя в войне против Украины.

"Вооруженные силы Северной Кореи приобрели боевой опыт в войне 21-го века, а также получили новое оборудование. В 2024 году Северная Корея направила более 11 000 военнослужащих в Россию для поддержки боевых операций в Курске. Пхеньян продолжает развивать и расширять свои программы стратегических вооружений, включая ракеты, способные обходить американские и региональные системы противоракетной обороны", - добавила Габбард.

В то же время она отметила, что хотя Россия и сохраняет способность выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, самой опасной угрозой, которую Россия представляет для США, является возможная эскалация участия Москвы в уже существующих конфликтах - в частности, в Украине. Габбард отметила:

"Путин продолжает инвестировать в оборонную промышленную базу России, а также в новые возможности, которые могут представлять большую угрозу для территории США и их войск за рубежом, чем обычное оружие. Россия обладает передовыми системами, гиперзвуковыми ракетами и подводными средствами, предназначенными для нивелирования военного преимущества США. Москва также полагается на другие инструменты для оказания давления, используя тактику "серой зоны" для достижения своих целей и конкуренции на уровне, ниже уровня вооруженного конфликта".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны на Ближнем Востоке на окончание войны в Украине. По его словам, Украина продолжает ежедневно общаться с Соединенными Штатами, однако переговоры с участием РФ все время откладываются.

Между тем Турция заявила о своей готовности организовать следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. Как отметил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, он передал эту информацию РФ во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Вас также могут заинтересовать новости: