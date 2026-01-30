РФ уже почти сутки непрерывно атакует важную железнодорожную станцию, - УЗ

Поскольку объездной автобусный маршрут и пересадка с автобусов на поезда в Днепре занимают время, то стоит ожидать определенных задержек рейсов.

Атака на железнодорожную инфраструктуру станции Синельниково продолжается более суток, движение поездов временно ограничено до Днепра. Как сообщает "Укрзализныця", со вчерашнего дня российские оккупанты нанесли уже 7 ударов беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре станции. Воздушная тревога в регионе продолжается уже 16 часов подряд.

"Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросеть, а также административные и производственные здания", - отметили в "УЗ" и добавили, что пострадавших нет.

Так, реагируя на угрозу, мониторинговая команда и диспетчеры "УЗ" продолжают ограничение движения между Днепром и Запорожьем.

Видео дня

"Сегодня все поезда, которые по расписанию должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра, пассажиров всех вечерних поездов доставляем автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОГА", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" также пояснили, что поскольку объездной автобусный маршрут и пересадка с автобусов на поезда в Днепре занимают время, то стоит ожидать определенных задержек рейсов.

"Например, поезд №731 Днепр - Киев отправился с задержкой 48 минут, но уже наверстывает отставание. Наши поездные бригады смогут более точно сориентировать по времени прибытия на конечную станцию после отправки из Днепра и координации с диспетчерами", - отметили в "УЗ".

Они призвали людей внимательно слушать объявления на вокзалах, информацию от поездных бригад и следить за push-уведомлениями в приложении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" продолжает мониторинг воздушных угроз и возобновит движение поездов по привычному маршруту после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Ситуация на железной дороге

Как сообщал УНИАН, из-за вражеских атак "Укрзализныця" вводит новые ограничения, чтобы уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников.

Было сообщено, что в связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области 30 января не будут курсировать некоторые пригородные поезда.

Кроме того, "УЗ" вынуждено ограничила движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов следования поездов.

Вас также могут заинтересовать новости: