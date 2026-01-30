РФ уже почти сутки непрерывно атакует важную железнодорожную станцию, - УЗ

Атака на железнодорожную инфраструктуру станции Синельниково продолжается более суток, движение поездов временно ограничено до Днепра. Как сообщает "Укрзализныця", со вчерашнего дня российские оккупанты нанесли уже 7 ударов беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре станции. Воздушная тревога в регионе продолжается уже 16 часов подряд.
"Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросеть, а также административные и производственные здания", - отметили в "УЗ" и добавили, что пострадавших нет.
Так, реагируя на угрозу, мониторинговая команда и диспетчеры "УЗ" продолжают ограничение движения между Днепром и Запорожьем.
"Сегодня все поезда, которые по расписанию должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра, пассажиров всех вечерних поездов доставляем автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОГА", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" также пояснили, что поскольку объездной автобусный маршрут и пересадка с автобусов на поезда в Днепре занимают время, то стоит ожидать определенных задержек рейсов.
"Например, поезд №731 Днепр - Киев отправился с задержкой 48 минут, но уже наверстывает отставание. Наши поездные бригады смогут более точно сориентировать по времени прибытия на конечную станцию после отправки из Днепра и координации с диспетчерами", - отметили в "УЗ".
Они призвали людей внимательно слушать объявления на вокзалах, информацию от поездных бригад и следить за push-уведомлениями в приложении "Укрзализныци".
"Укрзализныця" продолжает мониторинг воздушных угроз и возобновит движение поездов по привычному маршруту после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Ситуация на железной дороге
Как сообщал УНИАН, из-за вражеских атак "Укрзализныця" вводит новые ограничения, чтобы уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников.
Было сообщено, что в связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области 30 января не будут курсировать некоторые пригородные поезда.
Кроме того, "УЗ" вынуждено ограничила движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов следования поездов.