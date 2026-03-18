'Не ожидал': украинский певец пополнил ряды ВСУ и показал фото

Украинский певец Марко Квитка, финалист 10-го сезона шоу "Голос країни" сообщил, что стал военнослужащим.

"Год начался с опыта, которого я не ожидал. Но так получилось, отныне я военнослужащий", - написал он в своем Instagram.

Исполнитель отметил, что прошел базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

"Благодарен за эти два месяца опыта, которые сделали меня сильнее, научили ценить по-новому и открыли новую сторону меня - десантника! В десанте солдат должен уметь всё, поэтому обучение было очень интенсивным. Мой 4-й взвод "Чвертка" - я буду помнить наше время вместе, мне повезло с вами", - отметил он.

Певец попросил, не задавать лишних и глупых вопросов - на них ответов не будет.

Марко Квитка - украинский певец и исполнитель родом из Краматорска, который получил широкую известность в Украине благодаря участию в 10‑м сезоне шоу "Голос країни", где дошёл до финала, продемонстрировав сильный вокал и своё умение работать с разными музыкальными жанрами.

После этого он сотрудничал с телевизионным проектом "Танці з зірками" в качестве живого вокалиста, участвуя в выступлениях и расширяя свою аудиторию.

