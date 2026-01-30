Оккупанты ударили из артиллерии по Херсону: погиб водитель маршрутки, пассажиры ранены

В прокуратуре сообщили, что водитель городского транспорта погиб на месте обстрела.

Российские оккупанты сегодня, 30 января, обстреляли маршрутный автобус с пассажирами в Херсоне. В результате атаки погиб мужчина, пять человек получили ранения, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне. Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения", - заявил чиновник.

По данным главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, пятеро пострадавших пассажиров доставлены в больницу. Все люди получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Медики оказывают пострадавшим неотложную помощь.

В пресс-службе Херсонской областной прокуратуры рассказали, что около 12:00 российские войска осуществили артиллерийский обстрел Херсона - под вражеский огонь попал общественный транспорт с гражданскими пассажирами. В прокуратуре добавили, что в результате атаки погиб водитель маршрутного такси.

Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Россияне обстрелами вывели из строя херсонскую ТЭЦ

Напомним, глава правления компании "Нафтогаз Украины", которой принадлежит Херсонская ТЭЦ, Сергей Корецкий сообщил, что в результате обстрелов российских оккупантов выведена из строя и не работает Херсонская ТЭЦ, которая обеспечивала теплом десятки тысяч горожан. ТЭЦ была атакована артиллерией и дронами. Это предприятие - единственный источник теплоснабжения для многих местных жителей. Российские террористы, отметил специалист, хотят лишить энергетиков возможности для восстановления оборудования. По состоянию на 26 января, ситуация с теплом в Херсоне была одной из самых критических в Украине.

