За месяц примерно сотне военных, которые впервые самовольно оставили свои воинские части (СОЧ), позволили вернуться на службу. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
"Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных, а позволить им вернуться на службу", - отмечается в сообщении.
Там сообщили, что суд во Львове принял соответствующее решение в отношении военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области. Во время досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его. Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Задержанный пояснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.
Отмечается, учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд постановил освободить его от уголовной ответственности.
Также сообщается, что в октябре суд в Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась на Волыни.
"Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности", - добавили в ГБР.
Там напомнили, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, наказывается лишением свободы до 10 лет. Но те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй.
СОЧ в ВСУ - мнение военного
Украине стоит работать с причинами большого количества СОЧ в подразделениях и параллельно прорабатывать последствия. Такое мнение высказал Дмитрий Кухарчук - командир второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. По его убеждению, причина большого количества СОЧ заключается в неправильной организации войска.