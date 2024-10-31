Самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, наказывается лишением свободы до 10 лет.

За месяц примерно сотне военных, которые впервые самовольно оставили свои воинские части (СОЧ), позволили вернуться на службу. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

"Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных, а позволить им вернуться на службу", - отмечается в сообщении.

Там сообщили, что суд во Львове принял соответствующее решение в отношении военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области. Во время досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его. Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Задержанный пояснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.

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Отмечается, учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд постановил освободить его от уголовной ответственности.

Также сообщается, что в октябре суд в Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась на Волыни.

"Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности", - добавили в ГБР.

Там напомнили, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, наказывается лишением свободы до 10 лет. Но те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй.

СОЧ в ВСУ - мнение военного

Украине стоит работать с причинами большого количества СОЧ в подразделениях и параллельно прорабатывать последствия. Такое мнение высказал Дмитрий Кухарчук - командир второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. По его убеждению, причина большого количества СОЧ заключается в неправильной организации войска.

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