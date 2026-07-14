Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине на три месяца

Он будет действовать до 31 октября 2026 года.

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения в Украине на три месяца, до 31 октября 2026 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине", регистрационный номер 15401, проголосовали 313 народных депутатов Украины.

Данным законом продлен на 90 дней, то есть со 2 августа по 31 октября 2026 года, срок действия военного положения в Украине.

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Также Верховная Рада Украины проголосовала за закон"Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", регистрационный номер 15402.

Его поддержали 311 народных депутатов Украины.

Данным законом также на 90 дней, то есть до 31 октября, продлена всеобщая мобилизация в Украине.

Это уже 20-е голосование в парламенте по вопросу продления действия военного положения и всеобщей мобилизации. Оба законопроекта внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Военное положение и мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Верховная Рада проголосовала за президентские законопроекты, которыми продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 2 августа 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля подписал эти законы.

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