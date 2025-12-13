Тимочко сказал, что гарантии безопасности, которые предоставлялись США для Южной Кореи, нельзя применять в нашей ситуации, где Россия является явным врагом.

Создание демилитаризованной зоны на Донбассе для Украины является практически невозможным. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Киев24".

По его словам, ситуация в Украине отличается кардинально от той же Северной Кореи, где речь шла о гражданской войне, где противоборствовали два лагеря.

"У нас агрессия одной страны и мы в прямом столкновении встретились с врагом. Что в Северной, что в Южной Корее воевали армии других государств - у нас такого нет. Мы не считаем Россию частью нашего государства. Она является враждебным государством, и это принципиальная разница", - сказал он.

Тимочко также добавил, что гарантии безопасности, которые предоставлялись США для Южной Кореи, нельзя применять в нашей ситуации, где Россия является явным врагом.

"Я не слышал, чтобы они делали какие-то действия, когда КНДР обстреливала Южную Корею, и подавляли северокорейские силы", - добавил эксперт.

Разговоры о демилитаризованной зоне на Донбассе

Издание Le Monde сообщало, что украинская сторона готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, что предусматривает вывод украинских и российских войск с обеих сторон линии фронта.

Впоследствии Советник президента опроверг эту информацию. Он пояснил, что перевод и подача слов Михаила Подоляка в статье некорректны. На самом деле он сказал, что обсуждать можно разные сценарии, но все зависит от деталей, как это может работать на практике.

