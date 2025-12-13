Создание демилитаризованной зоны на Донбассе для Украины является практически невозможным. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Киев24".
По его словам, ситуация в Украине отличается кардинально от той же Северной Кореи, где речь шла о гражданской войне, где противоборствовали два лагеря.
"У нас агрессия одной страны и мы в прямом столкновении встретились с врагом. Что в Северной, что в Южной Корее воевали армии других государств - у нас такого нет. Мы не считаем Россию частью нашего государства. Она является враждебным государством, и это принципиальная разница", - сказал он.
Тимочко также добавил, что гарантии безопасности, которые предоставлялись США для Южной Кореи, нельзя применять в нашей ситуации, где Россия является явным врагом.
"Я не слышал, чтобы они делали какие-то действия, когда КНДР обстреливала Южную Корею, и подавляли северокорейские силы", - добавил эксперт.
Разговоры о демилитаризованной зоне на Донбассе
Издание Le Monde сообщало, что украинская сторона готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, что предусматривает вывод украинских и российских войск с обеих сторон линии фронта.
Впоследствии Советник президента опроверг эту информацию. Он пояснил, что перевод и подача слов Михаила Подоляка в статье некорректны. На самом деле он сказал, что обсуждать можно разные сценарии, но все зависит от деталей, как это может работать на практике.