Украина готова согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе, - Le Monde

Это возможно при условии, что и Украина, и Россия согласятся отвести войска с Донбасса.

Украинская сторона готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, что предусматривает вывод украинских и российских войск с обеих сторон линии фронта, пишет Le Monde.

Как отмечает издание, советник Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что такой шаг требует привлечения мониторинговых миссий и возможен только при условии взаимного отвода войск.

"Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии разграничения. Необходимо будет логично и юридически определить, должны быть выведены все виды вооружения или только тяжелое вооружение. Чтобы предотвратить потенциальные нарушения, представители мониторинговых миссий и иностранный контингент должны присутствовать, чтобы обеспечить соблюдение принципов и договоренностей", - пояснил Подоляк.

По словам Михаила Подоляка, демилитаризованная зона станет инструментом контроля и наблюдения за соблюдением соглашений, а участие Соединенных Штатов в наблюдательных силах позволит следить за перемещением войск и обеспечить соблюдение линии разграничения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Украина теперь "готова" принять территориальные уступки. По его словам, к разработке "предложения" присоединились также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Издание сравнивает будущую зону с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореей, которая существует с 1953 года. В украинском случае зона будет значительно длиннее и глубже, охватывая ключевой стратегический регион Донбасса, находящийся под частичной российской оккупацией с 2014 года.

Кроме того, Киев требует, чтобы Россия заплатила за разрушение Украины. Вклад в восстановление - обязательный пункт мирного соглашения. Подоляк говорит:

"Агрессор должен внести вклад в финансирование восстановления; это обязательный элемент для прекращения войны. Иначе он будет чувствовать, что получает только выгоду от конфликта".

Зато советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил в комментарии журналистам, что Le Monde не вполне корректно подали заявление Подоляка, утверждая, что Украина уже согласилась на условие о демилитаризованной зоне.

"Михаил им сказал в целом то, что обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это может работать. Согласилась Украина или не согласилась - может решаться только на высшем политическом уровне или народом Украины, вчера президент об этом сказал журналистам", - отметил Литвин.

Что предлагают США

Документ, направленный в США, включает три части: завершение войны, создание европейской архитектуры безопасности и восстановление Украины.

"Уступки, на которые пошел Зеленский, - это сложные решения; две части, касающиеся гарантий безопасности и восстановления, чем-то похожи на утешительные призы, чтобы пилюлю было легче проглотить", - отметил европейский дипломат.

Вместе с тем Дональд Трамп поставил Украине "рождественский ультиматум", критикуя отсутствие президентских выборов и обвиняя Киев в тупике переговоров. По мнению председателя Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александра Мережко, общего языка с Владимиром Путиным не будет:

"Украинцы хотят жить, а Путин хочет нас убить".

Возможная встреча представителей США, Германии, Франции, Великобритании и Украины запланирована в Париже в ближайшие дни, чтобы согласовать позиции и подготовить практические шаги по созданию демилитаризованной зоны и дальнейшего урегулирования конфликта.

Уступки Украины - последние новости

Ранее западные СМИ писали, что Украина сигнализирует, что рассматривает возможность отвода войск на Донбассе, но при условии, что Россия сделает то же самое.

Москва пока не подает сигналов, что согласится на взаимный отвод войск. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые гарантии безопасности должны учитывать интересы России, а не только Украины.

