Украина рассматривает вывод войск с Донбасса, но при одном условии, - The Telegraph

Киев предлагает сделать этот шаг взаимным, а значит обязать Россию также вывести войска из региона.

Украина рассматривает возможность отвода войск на Донбассе, но при условии, что Россия сделает то же самое. Об этом пишет британский The Telegraph.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне настаивают на создании "свободной экономической зоны" между позициями украинских и российских войск на Донбассе.

"Они видят, как украинские войска покидают территорию Донецкой области, а якобы компромисс заключается в том, чтобы российские войска не входили на эту территорию... которую они уже называют "свободной экономической зоной", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что не имеет полномочий передавать территории России и не пойдет против воли украинцев. В то же время он поручил переговорной группе "конструктивно работать" с американскими предложениями.

Позиция США и Европы: давление на Киев и разногласия в подходах

По данным медиа, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф настаивает на уступках Украины по Донбассу. Ранее он совместно с российскими представителями продвигал 28-пунктный план, который фактически признавал бы демилитаризованную зону территорией РФ.

Украина предложила контрвариант:

взаимный отвод войск,

сохранение территории за Украиной,

параллельные переговоры по гарантиям безопасности США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что только украинский народ может решать вопрос территориальных уступок:

"Было бы ошибкой принуждать украинского президента к миру, который население не поддержит после четырех лет страданий и смертей".

Европейские лидеры стремятся сыграть большую роль в Парижских переговорах, которые состоятся в субботу с участием руководства НАТО.

Россия не демонстрирует готовности к компромиссу

Москва пока не подает сигналов, что согласится на взаимный отвод войск. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые гарантии безопасности должны учитывать интересы России, а не только Украины.

Контуры возможной демилитаризованной зоны еще не определены - это будет предметом переговоров Зеленского и Трампа. Ситуацию осложняет то, что украинские подконтрольные территории в Донецке - это в основном стратегические города, а оккупированные Россией районы - преимущественно сельская местность.

Переговоры в Париже могут стать ключевыми для определения дальнейшей американской стратегии и роли Европы в мирном процессе.

Как сообщал УНИАН, Белый дом объявил, что Трамп готов отправить своего представителя на переговоры в Европу уже в эти выходные, но только если появится реальный шанс подписать мирное соглашение.

Зато сам Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план прекращения войны. Его команда относится к документу более благосклонно.

