Враг усилил давление на Часов Яр: в ВСУ рассказали, удается ли держать оборону

На прошлой неделе в зоне ответственности 24-й бригады были ликвидировано 62 россиянина.

Воспользовавшись погодными условиями, враг усилил давление на Часов Яр. Россияне пытаются накапливать силы и применяют все имеющиеся виды вооружения, в частности реактивные системы залпового огня. Об этом сообщается на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"В течение прошлой недели в зоне ответственности 24 ОМБр им. короля Данила вдвое возросло количество уничтоженных захватчиков (по сравнению с предыдущей неделей) и их военной техники", - говорится в сообщении.

Также в сообщении приводится статистика потерь противника:

62 убитыми и 34 ранеными;

425 БПЛА различных типов;

2 артсистемы;

2 наземных дрона;

6 единиц автомобильной техники;

13 антенн связи;

3 системы РЭБ;

4 склада с вооружением и боеприпасами;

фортификационные сооружения, генераторы.

Почему участок фронта в районе Часового Яра является важным

Как сообщалось, попытки врага сломать оборону Часового Яра продолжаются почти год. Как рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, западные пригороды Часового Яра находятся под контролем Сил обороны. Там продолжаются активные боевые действия.

Эксперт отметил, что на этом участке противник акцентирует внимание на двух направлениях: одно из них может касаться Славянска и Краматорска, а другое - возможность ударов с северо-востока на Константиновку.

"Враг может так действовать, чтобы создать максимальное давление на наших защитников в районе Константиновки. Сейчас мы фиксируем события, которые происходят в южном пригороде Константиновки. Враг активно пытается проникнуть на территорию этого населенного пункта, несмотря на высокий уровень потерь", - заявил Селезнев.

