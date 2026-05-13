ВСУ разгромили колонну оккупантов на подходе к городу Часов Яр

Россиян атаковали FPV-дронами.

На подступах к городу Часов Яр украинские защитники обнаружили и оперативно отработали колонну российских захватчиков. Об этом сообщает 24-я ОМБр.

Операцию по уничтожению врага провели бойцы 24-й отдельной механизированной бригады в тесном взаимодействии с собратьями из 427-й отдельной бригады беспилотных систем "РАРОГ".

Как говорится в сообщении, более 20 российских военных открыто двигались со стороны Бахмута, надеясь остаться незамеченными. Для РФ захват города открыл бы новые подступы к Константиновке.

Однако планы врага сорвали точные удары. Колонну атаковали FPV-дронами. Прямым попаданием был подбит прицеп с техникой, после чего был поражен личный состав.

Интересно, что в видео попали не только кадры с украинских БПЛА, но и записи с камер самих россиян. На них зафиксирован "драматический" момент: украинский дрон попадает в одного из пехотинцев, а осколки задевают других оккупантов, находившихся рядом.

Ранее УНИАН писал, что министр иностранных дел Андрей Сибига назвал примерную стоимость войны для Украины. По его словам, один день боевых действий обходится государству примерно в 450 миллионов долларов.

Так же военный обозреватель Денис Попович рассказал, как украинские Силы обороны реагируют на российскую тактику "просачивания" в города, когда небольшие группы врага проникают в населенные пункты и пытаются закрепиться там. Он говорит, что главный способ – это зачистка таких групп и рейдовые действия, а не просто удержание позиций, потому что враг может оказаться в тылу. Эксперт отметил, что сейчас на фронте уже не существует такой линии боевого соприкосновения, какая была в предыдущих войнах. Фактически речь идет о перемешанных позициях и зонах взаимной инфильтрации.

