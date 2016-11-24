Волонтеры рассекретили кадрового российского разведчика на Донбассе (фото)
Кадрового разведчика с 7-й российской военной базы (в/ч 09332, Гудаута, оккупированная Абхазия, Грузия), находящегося в боевой командировке в городе Горловка Донецкой области Украины, выдал бультерьер.
Волонтеры рассказали, что Сергей Финогин срочную военную службу проходил в 2009 году в частях ВВС/ПВО ВС РФ. С 2014 года военнослужащий-контрактник 7-й российской военной базы (в/ч 09332, г. Гудаута, оккупированная Абхазия, Грузия). Предположительно служит в роте войсковой разведки разведбатальона или же в разведвзоде 2-го мотострелкового батальона.
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При этом в социальных сетях он зарегистрирован под вымышленным именем Илья и фамилией матери Кузнецов.
Судя по фотографиям, загруженным в альбом Финогина, его боевая командировка на Донбасс началась в августе 2016 года.
Кроме того, на одном из фото Финогин выгуливает бультерьера. "Идентифицировано место прогулки – Парк культуры и отдыха им. Горького в Горловке, с характерными лавочками и потрескавшимся асфальтом", - говорится в сообщении.
Есть в альбоме и другие снимки с горловским бультерьером. Они относятся к периоду август – ноябрь 2016 года, на них Финогин позирует в уставной форме ВС РФ ("цифра") с нарукавной нашивкой в виде флага "ДНР".
Ранее в InformNapalm идентифицировали артиллеристов 7-й военной базы Минобороны РФ, причастных к обстрелу Украины из-за "поребрика" в сентябре-ноябре 2014 года.