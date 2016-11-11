Волонтеры назвали имена артиллеристов одной из баз ВС РФ, причастных к обстрелам территорий Украины (инфографика, фото)

Об этом сообщили волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Новое расследование волонтеров было нацелено на выявление и опознание российских военнослужащих-артиллеристов 7-й военной базы (в/ч 09332, Грузия — г. Гудаута, оккупированная Абхазия) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил России, которые в составе сводного артиллерийско-реактивного дивизиона привлекались к обстрелам украинских городов, сел и позиций сил АТО с конца августа по декабрь 2014 года.

"По результатам проведенной работы опознаны 21 из 35-ти военнослужащих этого войскового соединения, принесших смерть и разрушение на землю Украины и оставивших свой грязный след в социальных сетях", - говорится в сообщении InformNapalm.

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Опознание российских военных преступников проводилось по групповым фотографиям, найденным в социальных профилях военнослужащих 7-й оккупационной военной базы, ветеранов «ростовско-украинской командировки» конца августа — начала декабря 2014 года, а также по фотографиям, которые публиковались нами ранее.

"Как минимум 10 из 21 опознанных артиллеристов, прошедших через «ростовско-украинскую командировку 2014» являются действующими военнослужащими и продолжают службу на 7-й российской оккупационной военной базе в Абхазии. Некоторые из них замечены в составе батальонно-тактической группы 7-й в/базы, которая с 2014 года находится на боевом дежурстве в приграничном с Украиной районе Ростовской области РФ", - подытожили волонтеры.

Ранее волонтеры показали фото российской станции наземной разведки "Кредо-М1" в Еленовке, его выложил в соцсети житель Шахтерска, воевавший на стороне боевиков.