Боевики сегодня 24 раза обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении произошло 15 обстрелов. Вблизи Талаковки и Широкино боевики использовали против украинских военных стрелковое оружие, в Лебединском - огонь БМП, пулеметы и гранатометы. Также противник произвел обстрелы в районах Павлополя, Богдановки и Водяного из минометов калибра 82 мм.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО один украинский военный был ранен - Мотузяник

На Луганском направлении зафиксированы 5 вооруженных провокаций. В Новоолександровке и Трехизбенке против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, а в районе Сизого – стрелковое оружие.

На Донецком направлении оккупанты 4 раза нарушали режим тишины. В сторону подразделений сил АТО в Авдеевке противник использовал одновременно пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, минометы калибров 82 и 120 мм, а в Луганском – огонь БМП.