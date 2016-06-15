При отражении штурма возле Павлополя погибли 2 военных, всего за сутки ранены еще 7 - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих погибли вследствие отражения попытки штурма боевиками позиций сил АТО возле Павлополя, еще 7 ранены возле Зайцево, Павлополя, Марьинки", - сказал Лысенко.

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«На Мариупольском направлении снова увеличилось количество обстрелов. Самые ожесточенные бои произошли возле села Павлополь, где боевики осуществили один артобстрел, несколько минометных и применили гранатометы. Продолжается противостояние в районе Марьинки. Там бандформирования стреляли из минометов, гранатометов и дважды вели обстрелы снайперы. Еще минометы применялись боевиками возле Новотроицкого и Тарамчука. Неспокойно и возле Чермалык, где незаконные вооруженные формирования стреляли из зенитной установки и пулеметов», - сказал Лысенко. По его данным, в результате обстрелов было повреждено пять жилых домов. В одном из них находилась 13-летняя девочка, которая получила легкие телесные повреждения.

Также несколько вражеских провокаций с применением стрелкового оружия были зафиксированы неподалёку от села Славное.

В то же время в Красногоровке боевики дважды стреляли из танка, а уже сегодня в результате вражеского обстрела была ранена женщина и повреждены пять квартир в жилом доме, напомнил Лысенко.

Также он отметил, что на Луганском направлении зафиксированы две вооруженных провокации со стороны боевиков неподалёку от поселков Трехизбенка и Нижнетеплое.

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В то же время на Донецком направлении «горячие точки» остаются неизменными – Авдеевская промзона и район Горловки. Боевики совершили один артиллерийский обстрел позиций украинских войск в районе шахты «Бутовка». По словам Лысенко, неподалёку от шахты, а также населенных пунктов Авдеевка, Пески и Невельское боевики активно применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров.

«В районе Горловки незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы широким фронтом с севера на запад. В частности, оккупанты стреляли из минометов возле Зайцево, Новгородского, Троицкого и Верхнеторецкого. Кроме того, боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а возле Зайцево еще зафиксированы обстрелы из БМП, зенитной установки и два снайперских обстрела», - подчеркнул Лысенко.

Также он отметил, что количество обстрелов позиций возле Майорска снизилось до одной вооруженной провокации за вчерашний день. Зато боевики активизировались близ поселка Луганское, который расположен на Светлодарской дуге - за минувшие сутки противник стрелял из минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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