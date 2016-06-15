Из-за обстрела 5-этажки в Красногоровке разрушено 5 квартир, ранена женщина (фото)

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, один из снарядов около 5:00 попал в пятиэтажный дом по улице Солнечной. Ранения получила мирная жительница.

«Многоэтажка расположена на окраине Красногоровки, в результате прямого попадания снаряда боевиков жилища получили значительные повреждения, разрушено пять квартир мирных жителей. В одном из помещений находилась женщина 1961 года рождения, которая получила минно-взрывную травму. Пострадавшая госпитализирована в больницу», - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.