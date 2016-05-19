На Донбасс прислали генерала из РФ, который будет распространять среди боевиков идеологию "русского мира" – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве.

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"Установлено, что на должность "заместителя командующего по работе с личным составом 1 АК центра территориальных войск южного военного округа прибыл генерал-майор ВС РФ Ефимов Николай Юрьевич, 08.12.1957 г.р., г. Ульяновск, окончил Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище в 1979 году", - сказал Скибицкий.

"Приоритетной задачей на посту генерала Ефимова является создание новой идеологической платформы для воспитания морально-психологического отношения как личного состава "армейских корпусов", так и всего населения временно оккупированных территорий Донбасса. С этой целью планируется широко использовать популистские тезисы относительно развития структур "ЛНР", "ДНР" на основе "народной поддержки", распространения идей "русского мира", федерализации Украинского государства и прочее", - сообщил Скибицкий.