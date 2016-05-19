В оккупированном Крыму помощник Путина встретится с "добровольцами Донбасса"

Об этом УНИАН сообщили в данном союзе.

"19 мая в Симферополе состоится встреча актива Союза добровольцев Донбасса с Сурковым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, в ходе которой будут обсуждаться важнейшие аспекты российского добровольческого движения, его пути дальнейшего развития и пройдёт торжественное вручение добровольцам наград Республики Крым и знаков "Доброволец Донбасса", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПомощник Путина Сурков ездил в захваченное Снежное на совещание с боевиками - разведка

В ходе встречи планируется обсудить "роль добровольчества" в захвате Крыма и Донбасса.

"Союз добровольцев Донбасса" возглавляет московский политтехнолог Александр Бородай, которого Кремль назначил первым главой террористической организации "ДНР". Позже для того, чтобы конфликт был больше похож на "гражданскую войну", Бородая заменили на местного жителя Александра Захарченко.