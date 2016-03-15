Поддерживаемые Россией боевики готовятся к масштабному наступлению на майские праздники - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Датой наступления, согласно слухам, называются майские праздники", - говорится в сообщении.

Кроме того, одновременно распространяются слухи о переброске в зону АТО с украинской стороны групп "западного спецназа", задачей которых будет похищение и ликвидация представителей командного состава боевиков для срыва наступления.

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