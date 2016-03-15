Около ста российских спецназовцев появились возле Докучаевска - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Из достоверных источников стало известно, о том, что в районе города Докучаевск (территория контролируемая НВФ) появилась группа военнослужащих подразделения специального назначения вооруженных сил Российской Федерации численностью около 100 человек. Они прибыли со стороны села Стыла на четырех автомобилях «Камаз» и двух бронированных автомобилях ГАЗ-2330 «Тигр»", - говорится в сообщении.

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"Подчеркиваем, что пребывание на территории Украины так называемой ДНР кадровых российских военных является прямым грубым нарушением Минских договоренностей и красноречивым подтверждением агрессивной оккупационной политики Российской Федерации относительно Украины", - заявили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки зафиксировано 42 обстрела в зоне АТО, из них 29 на Донецком, 12 на Мариупольском и 1 на Луганском направлениях.