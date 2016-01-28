Россия хочет с февраля продолжить поставки так называемой "гуманитарной помощи" на Донбасс

В 2016 году МЧС России в феврале снова направит в Донецкую и Луганскую области несколько колонн с «гуманитарной помощью».

Об этом ТАСС заявил первый заместитель главы МЧС РФ Владимир Степанов.

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"На этот год эта работа спланирована. С учетом колонн, которые были в декабре, в Донецкую и Луганскую области было доставлено достаточно гуманитарной помощи. В феврале доставка гуманитарной помощи продолжится, уже сейчас идет формирование очередной колонны", - сказал он.

По его словам, в 2016 году МЧС РФ продолжит поставку «оборудования и техники для спасателей и пожарных», которые работают в Донецкой и Луганской областях.

«С августа 2014 года 48 колонн МЧС доставили в Донбасс более 58 тыс. т первоочередных жизненно важных гуманитарных грузов», - подчеркнул чиновник.

Кроме того, Степанов, говоря о планах ведомства, сказал, что МЧС РФ планирует в ближайшее время эвакуировать с территории Донецкой и Луганской областей более 20 тяжелораненых детей.

"На 5 февраля у нас запланирована очередная эвакуация детей - 20 детей будут доставлены на лечение в Москву", - отметил он и заявил, что в течение 2015 года самолетами МЧС на лечение и реабилитацию с травмами были доставлены 224 ребенка.

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"Все они получили необходимое лечение, некоторые из них уже прошли реабилитацию, некоторые еще долечиваются", - добавил российский чиновник.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что все подобные грузы из России, которые Москва называет «гуманитарными», перемещались на территорию Украины незаконно, без согласия правительства, с нарушением национального законодательства и общепринятой международной практики.