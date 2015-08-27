Россия отправила на Донбасс очередную колонну с "гуманитарной помощью"

Как утверждают в пресс-службе российского ведомства, "в её составе более 100 автомобилей, которые везут свыше 1100 тонн "гуманитарных грузов", состоящих из учебной литературы и мебели для дошкольных учреждений Донбасса и самого необходимого набора продуктов для жизнеобеспечения населения Донецкой и Луганской областей, таких как крупы, мука, чай, консервы".

Ранее УНИАН сообщал, что 36-й так называемый «гуманитарный конвой» МЧС России вторгся на Донбасс.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».