За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции вследствие 40 провокационных обстрелов со стороны боевиков ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований было осуществлено 40 обстрелов сил АТО. Однако, несмотря на обстрелы, никаких потерь украинские военные не понесли - ни один украинской воин не погиб и не был ранен", - сказал Мотузяник.