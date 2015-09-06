Боевики совершают хаотичные обстрелы из гранатометов в зоне АТО, несмотря на объявленное перемирие

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, с 18 часов и до полуночи, незаконные вооруженные формирования трижды нарушали режим тишины. В основном это были провокационные и хаотичные обстрелы.

Читайте такжеБоевики со стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО в Авдеевке, Марьинке и Песках

"Так, около 19 часов боевики из гранатомета вели огонь по нашему опорному пункту южнее Авдеевки. Также в 21.55 преступники били из гранатомета по украинским позициям в Марьинке. А почти в 23 часа, враг из стрелкового оружия обстреливал наши подразделения в Зайцево, что на Артемовском направлении", - говорится в сообщении.

В целом, по данным пресс-центра, на протяжении прошлых суток пророссийские бандформирования 14 раз нарушили перемирие.

Уже сегодня, 6 сентября с полуночи и до 6 утра, зафиксирован 1 случай применения противником оружия.

Около 1 ночи боевики открыли огонь из стрелкового оружия по нашему опорному пункту в Луганском.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.