В Одессе матрос ВМС предотвратил нападение на военный объект

В Одессе военнослужащий Военно-морских сил Украины, выполняя обязанности в суточном наряде, предотвратил нападение неизвестных лиц на военный объект.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Матрос во время обхода воинской части обнаружил двух неизвестных лиц, которые пытались проникнуть на территорию объекта. В сложившейся ситуации военнослужащий предупредил незнакомцев, что в случае продолжения противоправных действий он имеет право применять оружие. Поскольку правонарушители на предупреждение не отреагировали, матрос применил оружие. Правонарушители скрылись.

Командование воинской части высоко оценило решительные действия военного.

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Стоит добавить, что это не первый подобный инцидент в районе указанной воинской части. На днях суточным нарядом возле контрольно-пропускного пункта была пресечена попытка минировании военного объекта.