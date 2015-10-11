В Киеве задержали 5 офицеров-тыловиков Нацгвардии: торговали военным имуществом

Задержаны 5 офицеров-тыловиков Нацгвардии во время реализации похищенного военного имущества стоимостью более 200 тыс. грн.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Фейсбук.

«Вчера вечером следователи Главной военной прокуратуры совместно с оперативниками управления внутренней безопасности УМВД в городе Киеве (спасибо офицерам милиции за профессиональную оперативную работу!!!), при реализации очередной партии похищенного военного имущества стоимостью более 200 тыс. грн, задержали "на горячем" 5 офицеров-тыловиков», - написал он.

При этом Матиос отметил, что «вторые сутки подряд продолжаются обыски по 15 адресам, задержаны 5 военнослужащих Нацгвардии, во время неотложных допросов получены признательные показания, возбуждена и проводится тотальная инвентаризация Центральной базе вещевого имущества Нацгвардии».

«Согласно обнаруженным вещественным доказательствам, документам и показаниям задержанных, работы у военной прокуратуры в этом производстве будет минимум на полгода: обнаружены списки "покупателей", объемы похищенного, структуры, отмывающие средства, и, вдумайтесь (!!!), те, кто продавал горе-нацгвардейцам наркотики. Предательство пресекли, подозреваемых задержали, а вещевое имущество поедет теперь в боевые подразделения», - сообщил Матиос.

По его словам, «не чужие, не засланные из-за границы, офицеры, руководитель Центральной базы обеспечения и начальники отдельных складов вещевого обеспечения Национальной гвардии, нарушая Присягу украинскому народу, в течение 2015 года похищали, присваивали и реализовывали «на сторону» военное имущество: партии касок, формы и обуви, которые по документам предназначались для подразделений Нацгвардии в зоне АТО».

Главный военный прокурор также обнародовал видео «оперативного документирования преступления».