США могут расширить программу подготовки украинских бойцов – WSJ

США и Украина планируют увеличить масштабы подготовки украинских военных.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Wall Street Journal.

Представители США, по данным газеты, начали планирование возможного расширения программы подготовки, ища необходимое финансирование.

Однако, по словам чиновников, последнее слово остается за Белым домом, но там пока не комментируют эту информацию.

Начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэй Одиерно заявил, что украинское правительство ясно выражает желание расширить масштабы подготовки.

Читайте такжеНАТО анонсировало создание для Украины трастового фонда по разминированию взрывных устройств

Генерал заявил, что он поддерживает планы Украины по расширению потенциальных возможностей тренировочной базы.