Канадские инструкторы будут тренировать украинских военных почти 2 года

Об этом заявил министр национальной обороны Канады Джейсон Кенни, который вместе с главой оборонного ведомства Украины Степаном Полтораком посетил сегодня Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

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Кенни подчеркнул, что одна из целей его визита - подготовить условия для прибытия в Украину 200 инструкторов Вооруженных сил Канады, которые будут привлекаться для подготовки профильных специалистов ВС Украины.

Эта подготовка будет происходить в формате совместной программы учений, основная часть которых пройдет на территории Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине.

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По словам министра обороны Канады, программа совместных учений рассчитана с августа 2015 года до марта 2017 года. Канадские инструкторы будут обучать украинских военнослужащих механизированных подразделений на Львовщине. Часть военных инструкторов ВС Канады будет осуществлять подготовку украинских саперов за ведущими методиками противодействия взрывным устройствам в течение специального курса в Каменце-Подольском. Отдельные тренинги от канадских инструкторов предусмотрены для украинских военных медиков, военной службы правопорядка и офицеров логистического обеспечения, проинформировал он.

Кенни также отметил, что Канада предоставляет Украине денежную и экономическую поддержку. В частности, прошлой осенью Канада предоставила Украине десятки тысяч комплектов военного снаряжения и амуниции для воинов, которое помогло им в борьбе на Донбассе в зимний период.

Кроме того, подчеркнул он, с марта Канада предоставляет Минобороны Украины данные спутникового мониторинга, а именно - фотографии высокой четкости, которые помогают украинским военным осуществлять текущий анализ ситуации на востоке Украины, отслеживать перемещение российско-сепаратистских сил на Донбассе.