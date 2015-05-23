Днепр-1 под Песками уничтожил группу диверсантов
03:16, 23 мая 2015Война
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Бойцы батальона "Днепр-1" уничтожили большую группу вражеских диверсантов у села Пески близ Донецкого аэропорта.
Днепр-1 под Песками уничтожил группу диверсантов / Facebook
Об этом говорится в сообщении пресс-службы батальона в Facebook.
"Бойцами полка спецназначения "Днепр-1" проведена блестящая операция по уничтожению диверсионно-разведывательной группы противника в с.Пески Донецкой области", - говорится в сообщении.
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В частности утверждается, что уничтожено шесть диверсантов и ранено около двадцати.
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