В течение дня боевики 30 раз обстреляли силы АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбук.

"28 апреля ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях оставалась неспокойной. С полуночи незаконные вооруженные формирования провели вдоль линии разграничения 30 обстрелов позиций украинских войск - из стрелкового оружия, автоматических гранатометов, минометов и самоходных артиллерийских установок", - говорится в сообщении.

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Также, по данным пресс-центра, в Донецкой области обстрелам из 120-миллиметровых минометов были подвергнуты позиции сил АТО в районе населенных пунктов Орловское, Гранитное, Ленинское, Артемово, дважды – вблизи Опытного и Песков.

"В районе населенного пункта Павлополь с 00.30 до 00.40, а также с 01.10 до 01.15 произошли боевые столкновения. Наши военнослужащие остановили нападавших плотным ответным огнем и заставили врага отступить. В Луганской области бандформирования дважды открывали огонь из автоматических гранатометов по нашему опорному пункту вблизи города Счастье, а из стрелкового оружия – по позициям неподалеку от населенных пунктов Крымское и Новотошковское", - отметили в пресс-центре.

При этом в городе Счастье с 17.36 до 17.41 преступники обстреляли из автоматических гранатометов тепловую электростанцию.

В небе в районе Мариуполя украинские подразделения зафиксировали пролеты 9 вражеских беспилотников.