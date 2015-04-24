Военные взяли в плен шестерых боевиков в районе поселка Березовое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«В ходе краткого боя один боевик был уничтожен, шестеро взяты в плен. С нашей стороны пострадавших нет», - сказал он.

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Мотузяник отметил, что в целом в течение минувших суток зафиксировано значительное снижение активности террористов. «Тем не менее, противник не соблюдает режим тишины и использует против сил АТО в том числе запрещенное вооружение. В частности, за сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков из 120-миллиметровых минометов, а также трижды боевики вели огонь из орудий калибром 122 мм. Была зафиксирована работа вражеских снайперов и выстрелы из танка», - сказал он.

На Мариупольском направлении, по словам Мотузяника, единственной точкой, где неспокойно, является поселок Широкино, где боевики безуспешно пытаются продвинуться вперед.

«На Донецком направлении противостояния между боевиками и украинскими военными сосредотачивается в окрестностях Горловки и вблизи Донецкого аэропорта. При этом целями противника являются не только военные объекты. В ходе минометного обстрела Авдеевки со стороны боевиков непосредственно по жилым кварталам выпущено 26 мин. В районе поселка Березовое военнослужащие ВСУ не допустили прорыва боевиков, которые пытались попасть в Мариуполь. В ходе краткого боя один боевик был уничтожен, шестеро взяты в плен. С нашей стороны пострадавших нет», - подчеркнул Мотузяник.

На Луганском направлении, по его словам, противник проявлял активность вблизи Счастья, «донимая наших военных провокациями из стрелкового оружия».

Также в течение суток зафиксировано 5 пролетов беспилотников противника над позициями сил АТО.