Террористы обстреливают из минометов окрестности Гнутово

Окраины населенного пункта Гнутово (Донецкая область), находятся под обстрелами боевиков.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Читайте такжеБоевики обстреливают Широкино из тяжелой артиллерии, ранен украинский боец «Около 19.00 террористы накрыли минометным огнем окраины населенного пункта Гнутово Новоазовского района. Обстрел продолжается. Информация уточняется», - написал он. Ранее УНИАН сообщал, что боевики обстреливают из минометов жилые кварталы Авдеевки.

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