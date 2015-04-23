Террористы обстреливают из минометов окрестности Гнутово
20:32, 23 апреля 2015Война
647
Окраины населенного пункта Гнутово (Донецкая область), находятся под обстрелами боевиков.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Читайте такжеБоевики обстреливают Широкино из тяжелой артиллерии, ранен украинский боец
«Около 19.00 террористы накрыли минометным огнем окраины населенного пункта Гнутово Новоазовского района. Обстрел продолжается. Информация уточняется», - написал он.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики обстреливают из минометов жилые кварталы Авдеевки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter