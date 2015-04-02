С момента объявления "режима тишины" на Донбассе погибли 75 украинских военных - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил во время совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

“Количество обстрелов сократилось. Но с начала объявления со стороны Украины режима прекращения огня, к сожалению, со стороны России такого прекращения не произошло и мы потеряли 75 украинских военнослужащих, около 400 - ранены. Мы считаем, что Минск должен выполняться, и это на данный момент единственная дорожная карта по деэскалации ситуации и мирного урегулирования конфликта”, - сказал глава правительства в среду, 1 апреля, на пресс-конференции в Берлине.

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По его словам, сегодня задача - это введение прекращения огня на Донбассе, а проведение выборов на востоке Украины касается в целом выполнения Минской соглашения.

«Правительство, парламент и президент Украины четко заявили: мы готовы к проведению выборов, потому что мы с террористами разговаривать не будем, должна быть легитимно избранная, законная власть на территории Донецкой и Луганской областей. Выборы должны состояться согласно украинского законодательства, согласно стандартам ОБСЕ... Поэтому Минск должен быть выполнен, должны быть созданы все условия для проведения свободных и прозрачных выборов, которые будут признаны международным сообществом, и будут признаны Украиной. Мы - за проведение выборов, но для этого надо выполнить Минск, объявление полного прекращения огня, отвода войск, обеспечение свободного избирательного процесса”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, на Донбассе за время боев погибли более 6 тысяч человек.