Россия сегодня перекинула в Донецком направлении колонны танков и БТРов - комбат

Об этом на своей странице в Facebook написал командир батальона "Днепр-1", народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза.

«Вчера я сообщал о переброске военной техники из РФ в Луганском направлении. На территории Фащевка Перевальского района Луганской области, где было замечено скопление военной техники - тентованные КамАЗы, танки и «Уралы», - отметил он.

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«По оперативной информации по состоянию на утро, через Шахтерск в Донецком направлении последовали две колонны российских танковых грузовиков «Урал» - 3 единицы и КамАЗов - 18 единиц (ВС РФ)», - сообщил комбат.

Кроме того, «колонна из танков, БТР, БМП, БМ21, а также «Уралов», КамАЗов и автобусов прошла через Макеевку в сторону Ясиноватой. Это что касается вопроса, с кем мы воюем», - подчеркнул Береза.