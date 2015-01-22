Турчинов рассказал подробности обстрела его колонны в зоне АТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечает мужество и героизм украинских военных в районе Донецкого аэропорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

В частности, комментируя внештатную ситуацию, которая произошла во время его работы в зоне боевых действий в районе Донецкого аэропорта (по линии передвижения вдоль поселков Тоненькое, Водяное, Опытное), Турчинов отметил, что этот сектор находится под постоянным обстрелом, "поэтому не попасть под огонь противника, передвигаясь там, практически невозможно".

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"Но в районе аэропорта наши военные проявляют настоящий героизм ежедневно под шквальным огнем, защищая Украину", - отметил Турчинов.

Он отметил "подвиг "киборгов", которые сознательно пошли защищать страну, даже ценой собственной жизни, в наиболее опасном месте развязанной против нас войны".

"Когда говорить о вчерашних событиях, то хочу отметить мужество спецназовцев, пограничников, подполковника Игоря Иващенко и водителя «Кугуара», старшего прапорщика, Александра Дихтяренко, на БТРе которых мы продвигались в секторе активных боевых действий", - сказал секретарь СНБО.

Турчинов сообщил, что пограничники, не бросив машину, смогли под постоянным огнем, провести ремонт попавшего под обстрел БТРа и заменить разорванное осколками колесо, - "в темноте, без осветительных приборов, чтобы не обнаружить себя перед противником, который был всего на расстоянии несколько сотен метров".

Как отметил Турчинов, главный вопрос для военного командования сегодня - "не только укрепление нашей обороны, но и реализация мероприятий, которые должны заставить врага прекратить кровавые провокации".

Как сообщал УНИАН, 21 января боевики подорвали перекрытие нового терминала Донецкого аэропорта. Также на протяжении дня продолжались ожесточенные бои за объект.

22 января появились сообщения, что "киборги" оставили полностью разрушенный Донецкий аэропорт.

Однако позже и.о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что бои за Донецкий аэропорт продолжаются. "По состоянию на эту минуту бои вокруг Донецкого аэропорта продолжаются. Часть зданий продолжают защищать наши бойцы", - сказал он утром 22 января.

Селезнев напомнил, что в связи с постоянными обстрелами позиций украинских "киборгов" на территории аэродрома почти полностью разрушен новый терминал. "В связи с тем, что территория этого терминала простреливается насквозь, вчера вечером было принято решение выйти с территории терминала на новые рубежи", - отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов, на каких объектах еще остаются украинские военнослужащие, Селезнев отметил, что "киборги" находятся на "определенных участках и объектах на территории Донецкого аэродрома".

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Советник главы МВД, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что 21 января Турчинов, который был на передовой под Донецком, попал под обстрел противника. «Да, это правда. Александр Турчинов ездил на передовую для того, чтобы быть в курсе реального состояния дел на фронте, а не смотреть на ситуацию по картам и из окна киевского кабинета», - написал Геращенко на своей странице в «Фейсбук».

Он отметил, что Турчинов провел совещание с руководством Антитеррористической операцией и представителями Генерального штаба. "По дороге назад его бронеавтомобиль "Кугуар" действительно попал под обстрел, и осколками было пробито одно из колес, которое пришлось менять в кромешной тьме, без использования источников света, чтобы не демаскировать колону машин", - сообщил Геращенко. По его словам, ни сам Турчинов и никто из группы его сопровождения не пострадал.