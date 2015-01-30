В АТО опровергли заявление боевиков о "дебальцевском котле" - BBC

В пресс-центре АТО опровергли сообщения боевиков, которые заявили, что "почти сомкнули" окружение украинский военныхв районе Дебальцево.

"Никакого "Дебальцевского котла" нет... Я только что звонил военным, они не в курсе, что они окружены", - заявил ВВС Украина спикер АТО Леонид Матюхин.

Раньше в так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили, что боевики практически завершили окружение украинских силовиков возле Дебальцево.

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Российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина сообщила, что в "котле" оказались запертым около 10 тысяч человек.

"Нельзя сказать, что мы полностью перекрыли все дороги в "котел". Но подразделения "ДНР" и "ЛНР" находятся в прямой видимости друг от друга, своим артиллерийским огнем они могут перекрестно перекрывать автодороги", - заявил он.