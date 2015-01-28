Порошенко: Ситуация в районе Дебальцево стабильно напряженная, военные крепко держат оборону

Ситуация в районе Дебальцево является стабильно напряженной, украинские военные держат оборону и обеспечивают защиту определенных рубежей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом глава государства Петр Порошенко сказал во время встречи с начальником Генштаба генерал-полковником Виктором Муженко, восстановленным в должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Геннадием Воробьевым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.

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По оперативной информации, сказал Порошенко, ситуация является стабильно напряженной, украинские военнослужащие "крепко держат оборону и обеспечивают защиту определенных рубежей".

Участники встречи обсудили ситуацию на фронте и ряд мер, направленных на укрепление обороны, в частности в районе Дебальцево.