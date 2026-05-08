На море летом: куда украинцам поехать в отпуск за границу в этом году, чтобы не разориться

До лета осталось меньше месяца, и многие украинцы уже активно задумываются над тем, куда бы отправиться в этом году в отпуск. А поскольку из-за войны отдых на море в Украине выглядит ненадежным, искать варианты приходится за границей. УНИАН.Туризм подобрал восемь доступных украинцам идей для отпуска на море в Европе и не только.

На пятый год полномасштабной войны поездки за границу с целью отдыха считаются среди украинцев не столько прихотью, сколько жизненной необходимостью. Мамы с детьми едут на море, чтобы хоть немного отдохнуть от постоянных обстрелов и воздушных тревог, а военные пытаются получить заслуженную перезагрузку в компании родных и близких.

Наиболее популярными летними вариантами для украинцев традиционно считаются море и горы. Но если со вторым в пределах Украины все не так плохо – Карпаты предлагают немало вариантов на любой вкус и бюджет, да еще и в относительной безопасности вдали от российских границ, то с первым дела обстоят не очень – фактически для пляжного отдыха относительно пригодна лишь Одесская область, хотя и там все равно сохраняются немалые риски.

Тем не менее, за последние годы украинцы уже привыкли к сложным, длительным и недешевым маршрутам к вожделенным морю, солнцу и спокойствию, поэтому все активнее рассматривают варианты летнего отпуска за границей. Более того, даже геополитическая нестабильность и кризис с авиационным топливом, вызванные последствиями военной операции США и Израиля в Иране, не отпугивают путешественников из Украины (в отличие от пока еще шокированных западных туристов).

УНИАН.Туризм собрал восемь достойных внимания вариантов летнего отдыха на море за границей для украинцев, чтобы получить максимум впечатлений, но при этом не разориться. Причем по большинству из этих направлений туристы из Украины могут организовать поездку как самостоятельно, так и обратившись за помощью к туроператорам.

Аликанте – бюджетная Испания с идеальными пляжами

Пока самые популярные туристические места Испании, такие как Барселона или Майорка, ломаются от толп туристов, курортный городок Аликанте на юге Испании, на побережье Средиземного моря, остается островком относительного спокойствия и адекватных цен.

Здесь есть длинные песчаные пляжи, прибрежные ресторанчики с морепродуктами, уютный исторический центр, суровые холмы для активного отдыха и еще многое другое. И если в соседней портовой Валенсии море не слишком вдохновляет на купание, то пляжи Аликанте так и манят туристов поскорее окунуться в свои прозрачные воды.

А еще в Аликанте проживает огромная украинская диаспора, которая начала формироваться там еще до полномасштабной войны. Поэтому вы точно встретите кого-то из "своих" среди персонала местных отелей и ресторанов (а это значительно повышает качество довольно слабого испанского сервиса), а еще сможете выпить действительно вкусный кофе в "украинских" кофейнях.

Что касается жилья, то на момент написания материала на популярных сервисах бронирования жилья на середину июня в Аликанте были доступны скромные двухместные номера с общей ванной комнатой в пешей доступности от пляжа от 3,5 тысяч гривень за ночь (в эквиваленте с евро), тогда как цены на более комфортные двухместные номера в отелях ближе к пляжу начинаются от 5 тысяч гривень за ночь.

В настоящее время в Аликанте из аэропортов соседних с Украиной стран выполняется немало доступных по цене рейсов, в том числе от Ryanair, Wizz Air и украинской SkyUp.

Бари – темная лошадка Италии

Еще один относительно спокойный вариант летнего пляжного отдыха в переполненной туристами популярной европейской стране – городок Бари на юге Италии, на побережье Адриатического моря. Город является столицей региона Апулия, который в последнее время раскручивается как главная "скрытая жемчужина" страны – здесь еще рады туристам, но толп пока нет.

Город радует гостей длинной береговой линией с пляжами и прогулочной набережной, старинными церквями, впечатляющим историческим центром, оживленной ночной жизнью и вкусной региональной кухней.

А еще из Бари можно легко и быстро добраться до таких очаровательных мест, как Альберобелло, Полиньяно-а-Маре, Монополи, Матера, Лечче, Бриндизи, Остуни, Таранто и многих других, чтобы немного разнообразить свой отдых.

На данный момент, на середину июня в Бари еще можно забронировать скромные апартаменты или двухместные номера по цене от 3,5 тысяч гривень, тогда как за 4-4,5 тысяч гривень можно уже найти более комфортный вариант.

Бюджетно долететь до Бари можно из аэропортов стран-соседок Украины на рейсах Ryanair и Wizz Air.

Алачати – любимый курорт турецких знаменитостей

Этот курортный поселок на берегу Эгейского моря на западе Турции не очень популярен среди украинских туристов (как, к счастью, и среди российских) – зато его чаще выбирают гости из Германии или Великобритании, а также турецкие знаменитости.

Алачати – это уютное место отдыха, лишенное шума других популярных турецких курортов, где повсюду сильно ощущается греческое влияние. Пляжи расположены по обе стороны города – как комфортные для семейного отдыха, так и для активного досуга, например, серфинга.

На данный момент, на конец июня на популярных сервисах по бронированию жилья в городке доступны двухместные номера по цене от 3 тысяч гривень за ночь в небольших бутик-отелях, если выбирать для проживания его уютный исторический центр где-то в 2-3 километрах от береговой линии. Цены на номера в отелях ближе к пляжам начинаются от 3,7 тысяч гривень.

Добираться до Алачати лучше всего через аэропорт Измира – в частности, из Польши туда активно летает турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Также немало рейсов из Европы туда выполняет SunExpress – совместная "дочка" Turkish Airlines и Lufthansa.

Констанца – приятная неожиданность в Румынии

Украинские туристы обычно не рассматривают соседнюю Румынию как место для пляжного отдыха, а между тем местный черноморский курорт Констанца может приятно удивить – как сервисом, так и ценами, являясь лучшей версией своих украинских "родственников".

В городе длинная и широкая береговая линия с большим количеством пляжных клубов с шезлонгами и барами, а цены на них на порядок ниже европейских. Также в Констанце есть прекрасная прогулочная набережная, а еще колоритный исторический центр, соединивший в себе греческую, итальянскую и турецкую архитектуру.

В то же время цены на середину июня за простенькие двухместные номера в местных отелях или частных апартаментах недалеко от пляжей стартуют от 1700 гривень за ночь.

Добираться до Констанцы лучше всего на поезде из Бухареста, куда из Украины можно доехать либо на поезде, либо на автобусе. Да, дорога нелегкая, но оно того стоит.

Тиват – многогранная Черногория

Сам Тиват – это небольшой и спокойный курортный городок, который, тем не менее, имеет прекрасное стратегическое расположение на берегах Адриатического моря.

Менее чем за час оттуда можно добраться до более популярных и переполненных курортных городов Котор или Будва, а также заехать в менее раскрученные, но не менее привлекательные аутентичные рыбацкие поселения. Также примерно за час можно доехать до зеленых горных нацпарков, а чуть больше двух часов понадобится на дорогу до столицы Подгорицы.

На данный момент на вторую половину июня в Тивате можно найти двухместные апартаменты эконом-класса недалеко от моря по цене от 2 тысяч гривень за ночь, тогда как двухместные номера в отелях с видом на море стоят от 4 тысяч гривень.

При этом Черногория пользуется популярностью среди украинцев еще и потому, что туры туда предлагаются не только с авиаперелетом, но и автобусные – цены на такие туры для двоих стартуют от 20 тысяч гривень.

В то же время поездку в Черногорию на море вполне можно организовать самостоятельно – хотя аэропорт Тивата принимает относительно немного рейсов, в основном сезонных и чартерных, аэропорт Подгорицы предоставляет гораздо более широкий выбор рейсов, в том числе из соседних Польши или Венгрии от Ryanair и Wizz Air.

Кашкайш – спокойная Португалия недалеко от столицы

Если вы мечтаете о пляжном отдыхе в Португалии, но хотите избежать переполненных и шумных Алгарви или Лиссабона, то можно отправиться на уютный курорт Кашкайш – до него из столицы ехать примерно 40 минут на поезде.

Этот старинный городок достиг пика своего расцвета в конце 19-го века, когда его облюбовала в качестве места для отдыха местная знать, включая монаршую семью. За несколько десятилетий в Кашкайше построили немало симпатичных дворцов со знаменитой плиткой азулежу, а также уютных вилл, в которых и сейчас могут остановиться туристы (правда, это удовольствие не из дешевых).

В городе есть несколько песчаных пляжей, прогулочная набережная, старинная крепость, несколько музеев, а также знаменитый риф Boca do Inferno, название которого переводится как "пасть Дьявола" – это зрелище действительно впечатляет.

Кстати, из Кашкайша довольно быстро и легко можно добраться до нескольких других знаковых португальских туристических локаций – мыса Рока и Синтры.

В Кашкайше не такой большой выбор доступных вариантов размещения, но они все же есть – например, сейчас на вторую половину июня можно найти двухместные варианты размещения по цене от 3 тысяч гривень за ночь.

Ближайший к Кашкайшу аэропорт – в Лиссабоне, куда со всей Европы летает огромное количество авиакомпаний, правда, летние цены обычно заметно выше, чем в другие времена года.

Крит – идеально для знакомства с Грецией

Самый большой из греческих островов, расположенный в Средиземном море, предлагает туристам отдых на любой вкус – здесь есть оживленные приморские города вроде Ираклиона или Ханьи, роскошные курортные отели, древние памятники возрастом в несколько тысяч лет, впечатляющие природные объекты и, конечно, вкуснейшая средиземноморская кухня. В общем, даже если вы приедете сюда на неделю, вы точно не успеете посмотреть все, что предлагает остров.

В то же время Крит радует туристов приятными ценами на местных курортах, особенно когда они находятся за пределами крупных городов – в середине июня там даже можно найти приличные двухместные номера по цене от 1,6 тысяч гривень. Правда, тогда придется позаботиться о транспортном вопросе.

При этом украинские туроператоры предлагают огромный выбор туров на Крит на любой вкус и бюджет – при раннем бронировании вполне можно подобрать недельный тур на двоих по цене около 40 тысяч гривень.

На острове есть целых три аэропорта – в городах Ираклион, Ханья и Сития. Среди прочих туда выполняют сезонные рейсы Ryanair и Wizz Air, а также украинская SkyUp.

Марса-Алам – нетипичный Египет без россиян

Для многих туристов летний отдых в Египте считается нонсенсом – ведь широко распространено мнение, что тогда там слишком жарко. В какой-то степени это правда, но на деле жару в Египте переносить гораздо легче, чем в Украине – тем более что местные курортные отели под завязку оснащены кондиционерами, а освежиться всегда можно на соседних пляжах или в отельных бассейнах.

Туристические отели Марса-Алама – это своеобразные небольшие поселения, такие себе зеленые оазисы посреди пустыни, со всей необходимой инфраструктурой: ресторанами, барами, магазинами, спортзалами, аквапарками и так далее. Ну а также все они активно предлагают выездные экскурсии – от вечернего шоу посреди пустыни до подводного плавания (для последнего там действительно первоклассные условия).

Еще один приятный нюанс – в отличие от Хургады или Шарм-эль-Шейха, в Марса-Аламе почти нет россиян, так что они не будут портить вам отпуск своим присутствием.

В то же время Марса-Алам – это по сути единственное туристическое направление в нашем списке, куда ехать выгоднее и удобнее именно через туроператора. Цены на такие туры для двух взрослых стартуют от 55 тысяч гривень при размещении в хорошем четырехзвездочном отеле.



Если же вы хотите немного сэкономить и готовы подождать – возможно, стоит перенести поездку на море на "бархатный сезон", то есть конец сентября-октябрь. Поскольку тогда в связи с началом учебного года уже отсеиваются семейные туристы и студенты, цены на отели, авиабилеты и даже целые туры постепенно снижаются, а толпы – уменьшаются. Вдобавок погода может быть более комфортной – без адской жары, но еще с теплым морем и ласковым солнцем.

