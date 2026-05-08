Муж Лилии Ребрик трогательно поздравил её с 45-летием (фото)

Ведущая уже отреагировала на пожелание возлюбленного.

Муж известной украинской ведущей и актрисы Лилии Ребрик – Андрей Дикий – трогательно поздравил свою жену.

Сегодня, 8 мая, звезда отмечает свой день рождения. Лилии Ребрик исполнилось 45 лет. По случаю юбилея танцор решил публично обратиться к любимой в своем Instagram.

"С днем рождения, моя любовь. Скажу тебе очень просто – люблю тебя больше жизни! Каждый день с тобой – это счастье. Спасибо Вселенной за тебя. У меня к Вселенной только один вопрос – почему я не встретил тебя раньше? Мне кажется, сколько бы я ни прожил с тобой наших лет, мне будет мало", – отметил Андрей и показал совместное романтическое фото.

К слову, сама именинница ответила на пост любимого словом "Люблю" и добавила смайлик в виде сердечка.

Напомним, ведущая находится в браке с хореографом Андреем Диким уже более 14 лет. Супруги вместе воспитывают трех дочерей: Диану, Полину и Аделину. Также Лилия Ребрик ранее делилась секретом счастливого брака с любимым.

