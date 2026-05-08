Машинка не будет покрываться грибком, если сделать простое действие.

При неправильном использовании техники для стирки в ней неизбежно появляется грибок. Если это случилось, как можно быстрее ознакомьтесь со статьей на тему того, как избавиться от плесени в стиральной машине. Однако до этого можно не доводить, если правильно пользоваться устройством. Нужно лишь совершить простое действие после каждого цикла стирки. Пятисекундная привычка поможет сделать так, чтобы у грибка не было ни шанса.

Чем опасна черная плесень в стиральной машине

Когда в машинке накапливается много грибковых спор, вся постиранная одежда обретает тухлый запах. Проблема не решается даже при использовании большого количества порошка. Также на ткани появляются черные пятна, которые "не берет" ни один пятновыводитель.

Однако плохой запах - далеко не худшее, чем опасна плесень в стиральной машине. Такие споры очень вредны для здоровья. Они могут вызывать астму или аллергию, зуд, чихание, головную боль. В худшем случае грибок оседает в легких, из-за чего может понадобиться длительное лечение. Вот почему вещи с посторонним запахом нельзя носить, а лучше перестирать.

Неприятные последствия возможны и для самой техники. Из-за плесени уплотнитель барабана портится и становится не герметичным. В будущем это может привести к протечкам и поломке машинки.

Как предотвратить появление чёрной плесени в стиральной машине

Как рассказало издание Express, самое лучшее, что вы можете сделать с машинкой - это оставлять дверцу открытой после того, как цикл завершен. Это нужно делать каждый раз, сделав своей привычкой. Такое простое действие является очень важным для предотвращения плесневения. После процедуры барабан и уплотнитель остаются влажными и теплыми. Это идеальная среда для размножения бактерий. Когда мы открываем дверцу на несколько часов, то даем барабану просохнуть. Это гарантирует, что грибок не появится.

Есть ещё кое-что, что делать, чтобы не было плесени в стиральной машине, нужно раз в неделю. Протрите влажной тряпкой резиновый уплотнитель по кругу барабана. Именно на нем в первую очередь накапливается плесень. Для более эффективной уборки губку можно смочить уксусом или средством для посуды. Труднодоступные места можно почистить старой зубной щеткой.

Один раз в месяц запускайте цикл стирки без одежды, но со стаканом уксуса в барабане. При этом выставьте температуру 90°. Уксусная кислота уничтожит споры даже в отдаленных уголках барабана. А высокая температура поможет "добить" бактерии.

Таким образом, три простых действия помогут предотвратить появление плесени в машинке. Они легко выполняются и суммарно занимают не более 10 минут вашего времени, но показывают высокую эффективность.

