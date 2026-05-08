В ОП ответили, просил ли Зеленский Фицо передать послание Путину

Украина стремится к прекращению войны и заинтересована в проведении встреч на уровне лидеров в конструктивном формате.

В Офисе президента Украины прокомментировали сообщения в СМИ о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен передать от президента Украины Владимира Зеленского послание российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Как отметил Литвин, у Зеленского и Фицо состоялся разговор "о дипломатических позициях и перспективах".

"И, в частности, премьер-министр Фицо спросил: на что настроена Украина? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе премьер-министр Фицо и будет общаться", - сообщил Литвин.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец рассказал, что Фицо во время поездки в Москву планирует передать Путину послание от президента Украины Зеленского. Словацкий дипломат утверждал, что все больше политиков в Европе поддерживают идею переговоров с Путиным по поводу войны.

В то же время Фицо подтвердил визит в Москву и заявил, что проведет встречу с Путиным, но не будет присутствовать на военном параде, посвященном Дню Победы.

