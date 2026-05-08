Плетенчук рассказал, в чём заключается особенность поражения российского носителя 'Калибров' в Дагестане

У противника нет особых проблем с поставками ракет в Новороссийск, но это опасно для врага.

Носитель ракет "Калибр" проекта 22800 "Каракурт", который был поражен Силами обороны в ночь на 7 мая в районе пункта базирования Каспийск (Дагестан, РФ), в свое время покинул Азово-Черноморский регион, чтобы избежать ударов со стороны ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"На самом деле, особенность ее как раз заключается в том – здесь трудно сказать – намеренно или нет, но как раз под удар попал тот корабль, который в свое время покинул Азово-Черноморский регион. Это была серия малых ракетных кораблей проекта "Каракурт". И пять таких кораблей были запланированы именно для Черноморского флота Российской Федерации", – сказал Плетенчук.

Первый из этих кораблей – "Аскольд" – был существенно поврежден, фактически уничтожен, на заводе в Керчи, пояснил пресс-секретарь. По его словам, второй – "Циклон" – уничтожен в Севастопольской бухте, которую он должен был прикрывать с воздуха. После этого противник перебазировал на Каспий две единицы, которые на тот момент еще проходили испытания.

Видео дня

"Оттуда он (корабль – УНИАН) двинулся дальше на север, что в принципе в очередной раз подтверждает наш тезис о том, что при желании они (россияне – УНИАН) могут перебазировать свои корабли из Азово-Черноморского региона и не делают этого фактически сознательно. Несмотря на ту опасность, которая для них присутствует в Черноморском регионе. Это корабль, который является носителем крылатых ракет. Он имеет универсальные пусковые установки", – рассказал Плетенчук.

Он уточнил, что корабли проекта "Каракурт" могут запускать противокорабельные ракеты "Оникс" и "Циркон", но основным вооружением для них остается ракета "Калибр", на борту – 8 пусковых установок. Как отметил спикер, исходя из результатов последних отработок по указанным единицам, таких кораблей в Черном море, по состоянию на сейчас, нет.

По словам Плетенчука, отработка по единицам в Каспии очень важна, так как противник имеет возможность передислоцировать их в Азово-Черноморский регион. В частности, это уменьшает оперативные возможности оккупантов.

Основные функции, которые сейчас выполняет Черноморский флот РФ, это охрана "себя" – пункта базирования Новороссийск, отметил Плетенчук. Ведь остальной корабельно-катерный состав не может выполнять другие задачи именно из-за действий Сил обороны Украины.

В то же время в составе ЧФ РФ сейчас остается как минимум три ракетных корабля проекта "Буян-М", имеющих на борту по 8 пусковых установок под "Калибры", две подводные лодки проекта "Варшавянка", два фрегата – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Фрегаты, добавил представитель, также имеют по 8 "пусковых", но "Адмирал Эссен" поврежден и в настоящее время не выполняет задачи. "Адмирал Макаров" тоже, вероятно, получил повреждения и пока не применяется, по крайней мере в последнее время, добавил представитель ВМС.

Эффективность "Калибров", сказал Плетенчук, невысока – иногда сбиваемость этих ракет при нормальных погодных условиях может достигать 100%.

"Тем не менее, при проведении комбинированных или массированных обстрелов они (россияне – УНИАН) применяют их, скорее всего, как способ перегрузить украинскую ПВО, хотя это довольно дорогой способ… Но применяют как средство поражения. Иногда они достигают цели – это, все-таки, довольно немаленькая ракета – там 450 кг боевой части. Однако в последний месяц ни выходов, ни применений не наблюдается. Есть ли у них ракеты? Точно есть", – подчеркнул военный.

Ведь это стандартная ракета, пояснил он, которая предназначена не только для ЧФ РФ, но и для других российских флотов. Также оккупанты могут применять "Калибры" в учебных целях. У противника нет серьезных проблем с логистикой по обеспечению этими ракетами кораблей в Новороссийске. В то же время загружать их там довольно опасно, так как в этот момент они достаточно уязвимы.

Российский флот: последние новости

Как писал УНИАН, 8 мая 2026 года в Балтийске (РФ) состоялась церемония ввода в состав Балтийского флота малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проекта 22800 ("Капакурт"). Корабль стал восьмым МРК проекта 22800, введенным в строй. Всего для флота РФ на пяти различных предприятиях начали строительство серии из 16 кораблей проекта 22800. Известно, что МРК проекта 22800 был спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" и должен был заменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 ("Буян-М"). "Буря" был заложен еще 24 декабря 2016 года, спущен на воду в 2018-м, на заводские ходовые испытания корабль передали только в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: