Огурцы - культура капризная. Посеешь в холодную землю - могут сгнить, не удобришь грядку - вырастут мелкими и горькими.
Чтобы получить хороший урожай, важно знать, какую почву любит этот овощ и чем удобрить огурцы при посадке.
Какую почву любят огурцы
Огурцы - культура требовательная. Им нужна плодородная, рыхлая почва, богатая питательными веществами - азотом, фосфором, калием, кальцием и магнием, а также микроэлементами - бором, марганцем, цинком, железом и медью. Также почва должна хорошо пропускать воздух и воду, легко прогреваться и при этом удерживать влагу. Оптимальная кислотность - слабокислая или нейтральная с pH 6,5–7,0, пише издание Deccoria.
Тяжелая глинистая земля огурцам не подходит: в ней овощам будет трудно усваивать воду и питательные вещества, а переуплотненная почва может привести к загниванию корней. Кислая почва тоже вредит - растения слабеют, хуже усваивают элементы и дают меньше плодов.
Что положить в лунку при посадке огурцов
Огурцы - сами по себе прожорливые растения, и чем лучше подготовлена почва, тем богаче будет урожай.
Обычно с осени грядку удобряют хорошо перепревшим навозом или зрелым компостом. Если кислотность почвы ниже pH 6,5, добавляют древесную золу, доломит или другое кальциевое удобрение. Важно: между внесением удобрений и известкованием должен пройти перерыв не менее 3-4 недель.
Весной, за несколько недель до посадки, грядку очищают от сорняков и рыхлят - перекапывают на глубину лопаты. Затем готовят борозды, в которые насыпают гранулированный навоз, компост или минеральные удобрения согласно инструкции на упаковке. Засыпают землей, разравнивают и поливают.
Но и это еще не все. Когда огурцы оказываются в земле, их стоит дополнительно подкормить прямо в лунке.
Вот что положить в ямку при посадке огурцов - на выбор:
- 1 ч. л. костной муки;
- 1 ст. л. древесной золы;
- горсть луковой шелухи;
- 1-2 чайные ложки измельченной яичной скорлупы;
- несколько листьев молодой крапивы;
- кусочек банановой кожуры;
- 1 стакан дрожжевого раствора (100 г свежих дрожжей разводят в 10 л воды).
Следует помнить, что яичная скорлупа должна быть хорошо измельченной, кусками она не усваивается и может лежать годами.
Когда сажать огурцы в открытый грунт - как не попасть под заморозки
Огурцы - теплолюбивые, они не переносят ни заморозков, ни холодной земли. Торопиться с посадкой не стоит - это одна из самых частых ошибок огородников.
Говорят, что огурцы можно сеять уже в середине мая, но строго придерживаться этого срока не стоит - даже в это время погода может подвести. Главное правило - следите не за календарем, а за температурой почвы, которая должна быть +15-16°C. Иногда она прогревается лишь в июне - и это нормально.