Рассказываем, чем удобрить огурцы при посадке в открытый грунт - из того, что уже есть дома.

Огурцы - культура капризная. Посеешь в холодную землю - могут сгнить, не удобришь грядку - вырастут мелкими и горькими.

Чтобы получить хороший урожай, важно знать, какую почву любит этот овощ и чем удобрить огурцы при посадке.

Ранее мы рассказывали, когда сеять огурцы в открытый грунт в мае 2026 - благоприятные даты по луному календарю.

Видео дня

Какую почву любят огурцы

Огурцы - культура требовательная. Им нужна плодородная, рыхлая почва, богатая питательными веществами - азотом, фосфором, калием, кальцием и магнием, а также микроэлементами - бором, марганцем, цинком, железом и медью. Также почва должна хорошо пропускать воздух и воду, легко прогреваться и при этом удерживать влагу. Оптимальная кислотность - слабокислая или нейтральная с pH 6,5–7,0, пише издание Deccoria.

Тяжелая глинистая земля огурцам не подходит: в ней овощам будет трудно усваивать воду и питательные вещества, а переуплотненная почва может привести к загниванию корней. Кислая почва тоже вредит - растения слабеют, хуже усваивают элементы и дают меньше плодов.

Что положить в лунку при посадке огурцов

Огурцы - сами по себе прожорливые растения, и чем лучше подготовлена почва, тем богаче будет урожай.

Обычно с осени грядку удобряют хорошо перепревшим навозом или зрелым компостом. Если кислотность почвы ниже pH 6,5, добавляют древесную золу, доломит или другое кальциевое удобрение. Важно: между внесением удобрений и известкованием должен пройти перерыв не менее 3-4 недель.

Весной, за несколько недель до посадки, грядку очищают от сорняков и рыхлят - перекапывают на глубину лопаты. Затем готовят борозды, в которые насыпают гранулированный навоз, компост или минеральные удобрения согласно инструкции на упаковке. Засыпают землей, разравнивают и поливают.

Но и это еще не все. Когда огурцы оказываются в земле, их стоит дополнительно подкормить прямо в лунке.

Вот что положить в ямку при посадке огурцов - на выбор:

1 ч. л. костной муки;

1 ст. л. древесной золы;

горсть луковой шелухи;

1-2 чайные ложки измельченной яичной скорлупы;

несколько листьев молодой крапивы;

кусочек банановой кожуры;

1 стакан дрожжевого раствора (100 г свежих дрожжей разводят в 10 л воды).

Следует помнить, что яичная скорлупа должна быть хорошо измельченной, кусками она не усваивается и может лежать годами.

Когда сажать огурцы в открытый грунт - как не попасть под заморозки

Огурцы - теплолюбивые, они не переносят ни заморозков, ни холодной земли. Торопиться с посадкой не стоит - это одна из самых частых ошибок огородников.

Говорят, что огурцы можно сеять уже в середине мая, но строго придерживаться этого срока не стоит - даже в это время погода может подвести. Главное правило - следите не за календарем, а за температурой почвы, которая должна быть +15-16°C. Иногда она прогревается лишь в июне - и это нормально.

Вас также могут заинтересовать новости: