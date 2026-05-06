Для оформления выплаты необходимо подтвердить стаж.

Большинство пенсионеров в Украине получают довольно скромные пенсионные выплаты, именно поэтому любая доплата к пенсии воспринимается как манна небесная и лишней быть не может. Особенно это актуально, если речь идет о внушительных суммах. Рассказываем, кто имеет право на 10 пенсий и как можно получить помощь.

Кому положено 10 пенсий - полный список

По официальном сайте ПФУ сказано, что 10 пенсий сразу могут получить люди пенсионного возраста, которые числились бюджетниками. При выходе на заслуженный отдых они имеют право на единоразовую выплату, равную десяти месячным пенсиям. Это значит, что если в ПФУ посчитали, что учитель, медик или любой другой работник бюджетной или коммунальной сферы должен получать пенсию в размере 2500 гривень, то единоразово ему еще могут выплатить 25000 гривень помощи.

Однако важно понимать, что выплата 10 пенсий сразу возможна только в том случае, если у человека есть необходимое количество лет стажа. Для мужчин - минимум 35 лет, для женщин - минимум 30 лет. В целом, такая финансовая помощь для государства будет начислена при соблюдении трех условий:

у человека есть достаточное количество лет стажа;

украинец никогда не получал никаких других пенсий;

на момент выхода на пенсию претендент на выплату занимал должность в коммунальной или бюджетной сфере, позволяющую выйти на пенсию по выслуге лет.

В ПФУ пишут, что чаще всего это касается работников сферы образования, охраны здоровья и соцобеспечения, спортсменов, а также артистов кино и театра.

Интересно, что недостаточно просто иметь стаж работы в том или ином учреждении бюджетной или коммунальной сферы - необходимо свериться с постановлением Кабмина №909. Именно там перечислены все учреждения и должности, которые дают право выхода на пенсию по выслуге лет и открывают для украинца возможность получить 10 пенсий сразу.

Сотрудники ПФУ знают, как получить 10 пенсий человеку, который имеет на это право, поэтому дополнительно ничего делать не придется. Стаж будет вычислен по данным трудовой книжки, в которой должны быть перечислены места работы, периоды и должность. Основываясь на такой информации, система автоматически посчитает, может ли человек получить 10 пенсий при выходе на пенсию. Однако стоит быть готовыми к тому, что при возникновении каких-либо трудностей или неточностей, сотрудники ПФУ могут запросить дополнительные сведения или документы.

