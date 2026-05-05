Ирисы зацветут красиво и пышно, если придерживаться нескольких правил.

Нежные многолетние ирисы растут на многих клумбах и считаются не очень прихотливыми. Однако многие цветоводы не знают важное правило в посадке этого растения. Если его не придерживаться, кусты будут цвести не так пышно, как могли бы. Для впечатляющего результата посадка ирисов весной должна проходить в подходящие сроки и с внесением удобрений.

Когда сажать ирисы весной

Сезон посадки этих цветов проходит дважды в году: с конца августа по начало сентября, и с середины апреля до конца мая. Время посадки определяют по сорту. Некоторые разновидности (японские и сибирские) можно посадить весной, поскольку они дольше укореняются. Бородатые ирисы сажают осенью. Луковичные можно посадить как в мае, так и в сентябре, но в первом случае они не зацветут в этом году. Уточнить, в какой месяц лучше приступать к работе, можно у продавца цветов.

Когда лучше сажать ирисы весной или осенью - зависит также от посадочного материала. Если это луковицы, то лучше отложить процедуру на вторую половину года. Купленные саженцы с корнями допустимо сажать весной.

Также в конце лета наступает период, когда пересаживать ирисы нужно раз в 3-4 года. Такая процедура проводится для предотвращения вырождения. Кусты выкапывают, делят на несколько саженцев и обрезают листья.

Как посадить ирисы весной

Данный цветок любит легкую богатую почву, с хорошим освещением и отводом воды. При весенней посадке рекомендуется дождаться потепления до +18° и выше. Перед процедурой кислую землю можно удобрить мелом или золой. Не забудьте разрыхлить участок граблями и разбить крупные комки.

Осмотрите корни или луковицы на наличие гнили. Если посадочный материал домашний, обработайте его в слабом растворе марганцовки и цветочных стимуляторах роста. Покупной обычно продается уже обработанным.

Выкопайте ямки глубиной 10-25 сантиметров, в зависимости от размера самого цветка. Многие цветоводы забывают, что положить в лунку при посадке ириса нужно песок. Всыпьте его в форме холма, в центр которого поставьте посадочный материл. Это обязательный шанс, без которого корни не получат хорошего дренажа и могут сгнить.

Если сажаете ирисы корневищем, то его важно не заглублять. Верхняя часть корня, которую называют "спинкой", должна быть на уровне почвы или даже немного выступать. Рекомендуется направлять "веер" листьев на север, а корень на юг. При посадке луковиц воткните их в песчаный холм острым концом вверх, после чего полностью засыпьте ямки.

После посадки кусты рекомендуется замульчировать опилками. Поливайте растения по мере подсыхания, а также удаляйте сорняки. Когда ирисы приживутся на новом месте и начнут наращивать листья, их можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

