GTA 6 рискует остаться без 'Игры года': новый инди-хит получил почти идеальные оценки

Mixtape вышла на Nintendo Switch 2, Xbox Series, PS5 и ПК.

7 мая состоялся релиз Mixtape – музыкальной ретро адвенчуры про эпоху 90-х. Игрушка оказалась отличной: у нее 96% положительных отзывов в Steam, а СМИ назвали ее одним из главных претендентов на "Игру года".

Так, на агрегаторе OpenCritic игра получила 93 балла из 100. Обозреватели сравнивают ее с первой Life is Strange и хвалят трогательный сюжет, который поднимает темы взросления и дружбы. Отдельно отмечают отличный визуал, потрясающую музыку, юмор и ненавязчивый геймплей.

По сюжету, девочка по имени Стейси собирается переехать в Нью-Йорк из своего маленького городка. Игра описывает ее последний день с друзьями и представляет собой своеобразный сборник "лучших хитов" подростковой жизни, оформленный в уникальном визуальном стиле. Прохождение займет 3-4 часа.

Видео дня

До этого наиболее высоко оцененной игрой 2026 года был эксклюзив Nintendo Pokémon Pokopia с 90 баллами на основе профессиональных обзоров. Сейчас игра опустилась на второе место. На третьем месте с отметкой 89 баллов из 100 расположился Resident Evil Requiem.

Mixtape уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Цена в Steam составляет 350 грн.

19 ноября состоится релиз Grand Theft Auto 6, которая считается главным претендентом на звание "Игра года". Сообщается, что это будет самый дорогой проект в истории развлечений – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Лидером в сегменте видеокарт остается GeForce RTX 3060, хотя модели RTX 50 становятся все популярнее.

Вас также могут заинтересовать новости: